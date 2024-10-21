اعتقال 7 إسرائيليين من أصول أذرية بتهمة التجسس لصالح إيران

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، اليوم الاثنين، اعتقال شبكة تجسس من 7 يهود إسرائيليين من أصول أذربيجانية "زودت المخابرات الإيرانية بمعلومات عن مواقع عسكرية وبنية تحتية للطاقة".

وأوضحت الشرطة وجهاز الشاباك -في بيان مشترك لهما- أن "الحديث يدور عن 7 إسرائيليين يهود من سكان حيفا والشمال، وتم اعتقالهم لاستجوابهم، وهم عزيز نيسانوف، وألكسندر سيديكوف، وفياتشيسلاف غوشين، ويفغيني يوفا، ويغال نيسان، بالإضافة إلى قاصرين لا يمكن نشر اسميهما".

وأضاف البيان أن التحقيقات "أظهرت أنهم ينفذون منذ أكثر من عامين سلسلة مهام مختلفة لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية، تحت إشراف عميلين، ونفذوا مئات من مهام جمع المعلومات عن قواعد للجيش".

وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، فإن مهام جمع البيانات التي قام بها المعتقلون "ركزت على قواعد القوات الجوية والبحرية والموانئ ومواقع أنظمة القبة الحديدية والبنى التحتية للطاقة، مقابل مئات آلاف الدولارات، بينها عملات مشفرة"، مضيفا أن مكتب المدعي العام سيقدم لائحة اتهام بحقهم في الأيام المقبلة.

ويعد الإعلان الإسرائيلي -اليوم الاثنين- الثالث من نوعه منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسبق وأعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك يوم الأربعاء الماضي اعتقال إسرائيلي جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي، وذلك بعد الإعلان في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن اعتقال إسرائيليين جندتهما المخابرات الإيرانية لاغتيال شخصية إسرائيلية وارتكاب أعمال تخريب. لكن إيران لم تعقب بعد.

عداء متبادل

وبحسب وكالة الأناضول، تعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وعمليات اغتيال وهجمات إلكترونية.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري تترقب طهران هجوما محتملا قد تشنه تل أبيب عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخا على إسرائيل.

وقالت إيران إن هجومها كان ردا على اغتيال إسرائيل كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بطهران، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت، بالإضافة إلى مجازرها المستمرة في قطاع غزة ولبنان.

ووفق هيئة البث العبرية (رسمية) مساء الأحد، نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، فإن تل أبيب بدعم من الولايات المتحدة، تستعد لشن هجوم كبير على إيران.

وعلى الجانب الآخر، توعد مصدر عسكري إيراني -في وقت متأخر أمس الأحد- إسرائيل برد يفوق تقديراتها إذا هاجمت مواقع عسكرية في بلاده، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، وبدأت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي حربا واسعة على لبنان، كما تنفذ غارات جوية دموية على اليمن وسوريا من حين إلى آخر.