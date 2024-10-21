استطلاعات جديدة: ترامب يتقدم في 3 ولايات متأرجحة

قبل نحو أسبوعين من يوم الاقتراع، حقق المرشح الديمقراطي دونالد ترامب تقدما طفيفا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في 3 ولايات متأرجحة يسعى لقلب نتائجها، وفقا لبيانات استطلاعية جديدة نقلتها مجلة نيوزويك عن مصادر محافظة.

وقالت المراسلة راشيل دوبكي إن التصويت المبكر بدأ بالفعل في معظم الولايات مع اقتراب الحملات الانتخابية من نهايتها، وبسبب نظام المجمع الانتخابي في البلاد، فإن الولايات الأهم للفوز هي المتأرجحة، وهي بنسلفانيا، وويسكونسن، وميشيغان، وكارولينا الشمالية، وجورجيا، وأريزونا ونيفادا.

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ويتنافس ترامب وهاريس على أصوات الناخبين في هذه الولايات ذات الأيديولوجيات السياسية المتباينة التي كانت استطلاعات الرأي فيها متقاربة جدا، لكن وفقا لبيانات استطلاعية جديدة تقدم ترامب على هاريس بشكل طفيف في ويسكونسن وميشيغان وجورجيا، وهي 3 ولايات فاز بها جو بايدن في انتخابات 2020.

استطلاع خدمة أخبار نابوليتان، من 10 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري:

أظهر أن ترامب يتقدم على هاريس بفارق نقطة واحدة في ويسكونسن (50 إلى 49%).

وكانت هاريس في وقت سابق تتقدم بفارق 50 إلى 49% الشهر الماضي.

استطلعت الخدمة 787 ناخبا محتملا، ولها هامش خطأ قدره زائد أو ناقص 3.5 نقاط مئوية.

استطلاع خدمة أخبار نابوليتان ميشيغان، بين 10 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري:

أظهر الاستطلاع أن ترامب وهاريس متعادلان بنسبة 49% لكل منهما.

كتب حساب على منصة إكس يُدعى "السياسة الانتخابية" أن الاستطلاع كان بمثابة دفعة من نقطة واحدة للرئيس السابق.

استطلعت الخدمة 789 ناخبا محتملا، ولها هامش خطأ قدره زائد أو ناقص 3.5 نقاط مئوية.

استطلاع تكنولوجيا متريكا لموقع أميركان غريتنس، بين 14 و16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري:

أظهر الاستطلاع أن ترامب متقدم بفارق نقطة واحدة على هاريس في جورجيا (49 إلى 48%).

واستطلع 813 ناخبا محتملا. له هامش ثقة، مثل هامش الخطأ، قدره زائد أو ناقص 3.5 نقاط مئوية للناخبين المحتملين، مما يعني "أن الدراسة دقيقة ضمن هذا النطاق 19 مرة من أصل 20 إذا تم استطلاع جميع الناخبين المسجلين في جورجيا".

استطلاع راسموسن لخدمة أخبار نابوليتان، بين 14 و16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري:

تقدمت هاريس في الاستطلاع بفارق 50% إلى 49%.

استطلعت الخدمة 2950 ناخبا محتملا، ولها هامش خطأ قدره زائد أو ناقص 1.8 نقطة مئوية.