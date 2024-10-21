بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تطورات الأحداث في المنطقة وجهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجورجيا ميلوني جلسة مباحثات رسمية، في قصر "فيلا دوريا بامفيلي" بالعاصمة روما اليوم الاثنين، حيث ناقشا أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

كما بحثا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها وتنميتها، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

توقيت حساس

وفي حوار مع "وكالة الأنباء القطرية" أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أهمية الزيارة التي بدأها أمس" واعتبرها "جوهرية لتعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين قطر وإيطاليا، والتي تطورت بشكل مطرد على مدى العقود الماضية".

وقال الوزير الإيطالي إن الزيارة "تأتي في وقت حساس حيث توفر فرصة لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالاستقرار الإقليمي، وإحلال السلام، ومنع تصعيد الصراعات، مما يزيد من أهميتها مقارنة بالزيارات السابقة". مضيفا أن الأحداث الأخيرة "أظهرت أهمية الإسهامات القطرية، التي تعادل في تأثيرها التعاون الإستراتيجي والحوار القائم بين قطر وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

كما أعرب عن امتنانه لأمير قطر "على جهوده المتواصلة للحفاظ على السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الأحداث التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث ساهمت قطر في إنقاذ الأرواح ومحاولة وقف النزاعات، في وقت تخلت فيه أطراف أخرى عن هذه الأهداف".