هجمات مسيّرات متبادلة على موسكو وكييف

تعرضت العاصمتان الروسية موسكو والأوكرانية كييف لهجمات متبادلة بعشرات الطائرات المسيرة في الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تليغرام إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة واحدة على الأقل كانت تحلق باتجاه موسكو ضمن سلسلة مسيرات.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع أضرار أو إصابات في المكان الذي سقط فيه حطام الطائرة المسيرة في حي رامينسكي بمنطقة موسكو.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 110 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق بالبلاد، من بينها 8 طائرات فوق منطقة نيجني نوفغورود التي تبعد نحو 400 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وقال حاكم منطقة نيجني نوفغورود الروسية اليوم إن 4 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة جراء شظايا خلال هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة صناعية بمدينة دزيرجينسك.

وفي منطقة ليبتسك في جنوب غرب روسيا،‬ قال حاكم المنطقة على تليغرام إن حطام طائرة مسيرة أشعل عدة حرائق لمدة قصيرة في منطقة ليبتسك‭ ‬دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وذكر مسؤولون في منطقتي بريانسك وأوريول -الواقعتين أيضا في الأجزاء الغربية من روسيا- إن وحدات الدفاع الجوي دمرت عدة طائرات مسيرة هناك.

في المقابل، أفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف -في وقت متأخر من مساء أمس السبت- بأن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تتصدى لهجوم جوي روسي جديد على المدينة.

وطالب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تطبيق تليغرام السكان بالبقاء في الملاجئ.

ووفقا لعمدة كييف فيتالي كليتشكو، أصيبت امرأة عندما تحطمت بقايا طائرة مسيرة تم إسقاطها واخترقت نافذة شقتها. وتم نقل المرأة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وصرحت سلطات الدفاع الجوي في كييف أن جميع الطائرات المسيرة المعادية حول العاصمة قد تم تدميرها.

وفي وقت سابق السبت، أفادت هيئة الدفاع الجوي الأوكرانية على تليغرام بأن زهاء 15 منطقة تأثرت بالهجمات الجوية الروسية، بما في ذلك ميكولايف في الجنوب ودنيبروبتروفسك في وسط البلاد.

وذكرت السلطات أن 8 أشخاص أصيبوا في هجوم باستخدام طائرات مسيرة وقنابل انزلاقية في منطقة سومي شرقي البلاد، الواقعة بالقرب من الجبهة.

كما تم تدمير أجزاء من البنية التحتية للطاقة، والتي تعرضت في السابق وعلى نحو متكرر لهجمات روسية.

وقتلت امرأة أيضا في منطقة تشيركاسي وسط أوكرانيا، وفقا للسلطات.

وتقصف القوات الأوكرانية منذ شهور أهدافا عبر الحدود بمناطق مختلفة، ونفذت في أغسطس/آب توغلا في منطقة كورسك حيث سيطرت على مساحات كبيرة من الأراضي. وقال مسؤولون في موسكو إن الجيش استعاد السيطرة على عدة قرى بالمنطقة.

في المقابل، تتقدم القوات الروسية في أنحاء في منطقة دونيتسك الواقعة نحو الجنوب، وهي النقطة المحورية الرئيسية لحرب موسكو على أوكرانيا التي بدأتها أواخر فبراير/شباط 2022.

وتحتل القوات الروسية نحو 18% من الأراضي الأوكرانية، وأعلنت موسكو ضم 4 مناطق من أوكرانيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.