أقام المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس تجمعات انتخابية في ولايتي بنسلفانيا وميشيغان الحاسمتين حفلت بالانتقادات المتبادلة، واعتمدا فيها على دعم من المشاهير، وحثّا على التصويت المبكر في الولايات المتأرجحة التي تعد مفتاحا للسباق الرئاسي.

وفي تجمعات في ديترويت وأتلانتا، ظهر نجما الغناء ليزو وآشر دعما لهاريس، بينما كان إيلون ماسك يقوم بحملة لصالح ترامب في أنحاء أخرى من الولاية.

ويتواجه المرشحان على كل الجبهات لكسب تأييد الناخبين في سباق رئاسي تشتد حدته، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون متقاربا، مع تبقي أقل من 3 أسابيع حتى يوم الانتخابات.

ثرثار ومرهق

وفي ديترويت، أكدت هاريس (60 عاما) في تجمعها أن برنامج خصمها الانتخابي "يستهلك ذاته"، مكررة وعودها بتحسين ظروف الطبقتين العاملة والمتوسطة، وأعربت عن قناعتها بأن "المقياس الحقيقي لقوة الزعيم لا يعتمد على من تحطّ من قدره، بل على من ترفع من شأنه".

ولاحقا في أتلانتا، اتهمت هاريس ترامب (78 عاما) بـ"التهرّب من المناظرات وإلغاء المقابلات بسبب الإرهاق". وقالت "عندما يجيب عن سؤال أو يتحدث في تجمع انتخابي، هل لاحظتم أنه يميل إلى الخروج عن النص والثرثرة، وبشكل عام، لا يستطيع إكمال فكرة؟.. هو اعتبر ذلك نسجا (للأفكار). نحن نعتبره هراء".

وفي تجمع حاشد لصالح هاريس في لاس فيغاس، انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ترامب، مقارنا إياه بجدّ يثير سلوكه الغريب القلق، بعد خطاباته المتشابكة وحفلة رقص غريبة.

وقال أوباما "قد تشعر بالقلق إذا بدأ جدك في التصرف بهذه الطريقة. (..) أليس كذلك؟.. لكن هذا (التصرف) صادر عن شخص يريد سلطة غير مقيدة، يريد أقوى منصب على وجه الأرض، مع رموز الإطلاق النووية وكل ذلك".

وفي وقت سابق السبت، قالت مغنية الراب المحلية ليزو "سواء كنت ديمقراطيا أو جمهوريا أو غير ذلك.. فأنت تستحق رئيسا يستمع إليك عندما تتحدث".

وتابعت "تستحق رئيسا يحترم احتجاجك. تستحق رئيسا يفهم أن وظيفته هي أن يكون موظفا عاما"، قبل أن تؤكد أن هاريس توفّر ذلك بالضبط، داعية إلى انتخاب أول رئيسة أميركية.

من جهته، دعا نجم موسيقى البوب آشر الذي يعدّ من أبرز نجوم أتلانتا، في تجمع الناخبين إلى دفع حملة هاريس "لعبور خط النهاية" في جورجيا. وأضاف "أعتمد عليكم".

عناوين ترامب المعتادة

في المقابل، بدأ ترامب تجمعه الانتخابي الذي دام أكثر من 90 دقيقة في مطار محلي بمدينة لاتروب في بنسلفانيا، بكلمة طويلة تطرق فيها إلى لاعب الغولف أرنولد بالمر الذي سمي المطار باسمه، مشيدا ببعض سماته الشخصية وحتى الجسدية.

وتطرّق الرئيس السابق في خطابه إلى العناوين المعتادة، مثل مهاجمة المهاجرين وتوجيه انتقادات شخصية لهاريس وتكرار ادعاءات حول انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وسعى ترامب، بعد حديثه عن دراسته في إحدى جامعات النخبة، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة من خلال استضافته على خشبة المسرح عددا من عمال الصلب الذين ارتدوا الخوذ الواقية.

وأكد أهمية مندوبي الولاية الواقعة في شرق الولايات المتحدة في المجمع الانتخابي، في تحديد نتيجة الاقتراع الرئاسي. وقال "إذا فزنا بولاية بنسلفانيا، سنفوز بالأمر برمته".

ويقضي المرشحان الأيام الأخيرة في الحملة الانتخابية في الولايات المتأرجحة التي تشكل ساحة معركة محورية، وحيث بدأ التصويت المبكر.

وبعيد محاولة اغتيال ترامب في يوليو/تموز، أعلن إيلون ماسك رسميا دعمه المرشح الجمهوري. وكان ماسك، مالك منصة "إكس" وشركتَي "تسلا" و"سبايس إكس"، اعتبر أن فوز ترامب ضروري في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني "للحفاظ على الدستور والديمقراطية".

وتبرّع ماسك بنحو 75 مليون دولار للجنة العمل السياسي التي أنشأها لدعم الحملة الرئاسية لدونالد ترامب.