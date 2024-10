ماسك يواصل دعم ترامب ويتعهد بتقديم مليون دولار يوميا

تعهد الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا ورئيسها التنفيذي بالتبرع بمليون دولار يوميا حتى انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني لأي شخص يوقع على عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.

ومنح ماسك بالفعل شيكا بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية أقامها في بنسلفانيا بهدف حشد المؤيدين خلف المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب. وكان الفائز رجلا يُدعى جون دريهر، وفقا لطاقم العمل القائم على تنظيم الفعالية.

وقال ماسك وهو يسلم الشيك للفائز "بالمناسبة، لم يكن لدى جون أي فكرة. على أي حال، على الرحب والسعة".

وأسس مارك لجنة عمل سياسي (أميركا بي.إيه.سي) لدعم الحملة الرئاسية لترامب. وتساعد اللجنة في حشد وتسجيل الناخبين في الولايات المتأرجحة، ولكن هناك علامات على أنها تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها.

وتعد فعالية هاريسبرغ الثالثة خلال يومين في بنسلفانيا حيث يعمل ماسك على تشجيع المؤيدين على التصويت المبكر وحمل آخرين على فعل الشيء نفسه.

🚨ELON MUSK: "Kamala is just a puppet, if the teleprompter breaks, she doesn’t know what to say. I just call it ‘The Machine’. When the Biden puppet was not working out, they got a new puppet. It’s all the same machine. It’s undemocratic what was done to Biden. It’s bizarre to… pic.twitter.com/nBcwC6zT7Y

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) October 20, 2024