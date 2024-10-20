كوبا تستعد لإعصار أوسكار وسط انقطاع كامل للكهرباء منذ يومين

من المتوقع أن يضرب الإعصار "أوسكار" جزيرة كوبا، اليوم الأحد، مما قد يفاقم الوضع بالبلاد، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثاني على التوالي في جميع أنحاء البلاد.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن كوبا أصدرت تحذيرا للسواحل الشمالية من الإعصار الذي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في كوبا مساء اليوم.

وأفاد تقرير أصدره المركز الوطني للأعاصير أمس السبت بأن التحذير موجه لمقاطعتي هولغين وغوانتانامو، وذكر المركز في تقرير أن حكومة جزر الباهاما أصدرت أيضا تحذيرا من الإعصار أوسكار، الذي تشكل شرقي جزر توركس وكايكوس.

وقال المركز إن الإعصار يبعد نحو 70 ميلا (115 كيلومترا) غربي جزيرة غراند تورك ونحو 365 ميلا (590 كيلومترا) شرقي مدينة كاماواي بكوبا، وهو مصحوب برياح تصل سرعتها القصوى إلى 136 كيلومترا في الساعة.

ووفقا لأحدث تقرير، من المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية في أجزاء من شرق كوبا، خاصة في سلسلة جبال سييرا مايسترا.

أزمة كهرباء

إلى ذلك، تواجه كوبا أسوأ أزمة منذ 30 عاما، بسبب الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي الذي تشهده البلاد منذ أول أمس الجمعة نتيجة أعطال مزمنة في الشبكة، الأمر الذي يفاقم من نقص الغذاء والدواء والتضخم المتسارع في البلاد.

ويتوقع السكان -البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة- أن يؤدي الإعصار الذي يتوقع أن يضرب البلاد اليوم إلى تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأفادت الرئاسة الكوبية في رسالة على موقع إكس بأن هناك تقدما على صعيد استئناف التغذية بالتيار الكهربائي.

وقالت إن "16% من المستهلكين حصلوا على الكهرباء، بينما يتم توليد حوالي 500 ميغاوات. وسيكون هناك استمرار في زيادة توفير خدمة التيار الكهربائي في الساعات المقبلة".

وكان الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده تشهد حالة طوارئ في مجال توفير الطاقة بسبب صعوبات تتعلق بشراء الوقود اللازم لتغذية محطاتها الرئيسية، وذلك جراء تشديد الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ عام 1962.

كما أكد الرئيس الكوبي -في رسالة نُشرت مساء أمس السبت على منصة إكس- أن السلطات في شرق الجزيرة "تعمل بجد لحماية السكان والموارد الاقتصادية، مع اقتراب الإعصار أوسكار".

ومساء السبت، كانت شوارع هافانا الواسعة غارقة في الظلام باستثناء أنوار الفنادق والمستشفيات وعدد من المطاعم أو الحانات الخاصة التي يمكن لأصحابها تشغيل مولدات كهربائية.

وتعتمد كوبا على 8 محطات حرارية متهالكة ومعطلة في بعض الأحيان أو تخضع للصيانة لتغذية الجزيرة بالكهرباء، بالإضافة إلى العديد من محطات الطاقة العائمة التي تستأجرها الحكومة من شركات تركية، إضافة إلى بعض المولدات الكهربائية.