إسرائيل تواصل مجازر الإبادة بشمال غزة ومناشدات لإنقاذ عالقين تحت الأنقاض

استشهد 5 فلسطينيين وجرح آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ورفح جنوبا، وسط استمرار الإبادة والتطهير العرقي في مناطق شمال القطاع منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم جباليا شمالا.

وذكرت المصادر أن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول لمكان القصف بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر لها، وسط مناشدات لإنقاذ عالقين تحت الأنقاض.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات قصف وحرق المنازل غرب مخم جباليا وفي مناطق متعددة بشمالي القطاع.

وذكر شهود عيان أن القصف الإسرائيلي طال محيط مستشفيات العودة واليمن السعيد وكمال عدوان. وأوضحوا أن أعمدة دخان كثيف أسود تتصاعد من مخيم جباليا ومحيطه منذ ساعات طويلة جراء القصف الإسرائيلي.

حصار المنازل

كما تحاصر القوات الإسرائيلية عشرات الآلاف من الفلسطينيين في منازلهم بشمالي القطاع وتمنع وصول الطعام والمياه إليهم منذ 16 يوما.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن الاحتلال فتح النيران في ساعات الفجر على مدرسة خليفة في مشروع بيت لاهيا التي تؤوي آلاف الأسر النازحة من مختلف مناطق القطاع في حين تقدمت آليات الجيش نحو محيط مقبرة بيت لاهيا حيث تكتل سكاني كثيف.

يأتي ذلك بعدما استشهد 73 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت بمنطقة مشروع بيت لاهيا.

بدوره شهد دوار النصار في مخيم جباليا تقدم الدبابات الإسرائيلية بعد أن سيطر الاحتلال على جزء من مشروع بيت لاهيا بما في ذلك البوابة الشمالية لمستشفى كمال عدوان.

وأغلق الاحتلال منطقة تل الزعتر وفرض طوقا على شارع أبو قمر وهو أحد الشوارع الرئيسية في مخيم جباليا وتسلكه سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني.

وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إن ما يحدث في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع "فصل جديد من فصول النازية".

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية مبرمجة لتهجير الشعب الفلسطيني في شمال غزة تطبيقا لخطة الجنرالات.

وأكد الحية أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن يستجيب لخطة الجنرالات الإسرائيليين الرامية إلى التهجير.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اجتياح في شمال قطاع غزة؛ بذريعة منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

جنوبا، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيدين جراء قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع صباح اليوم.

وانتشلت طواقم الإسعاف صباح اليوم جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وتشهد الصفطاوي عمليات نسف مستمرة لمباني المواطنين، تزامنا مع قصف الاحتلال تجمعات الأهالي هناك.

وفي سياق آخر، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنه لن يكون هناك تقدم في مفاوضات الأسرى قبل الانتهاء من الرد على إيران.