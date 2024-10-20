إسرائيل تعتزم شن ضربات تستهدف بيروت الليلة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه سينفذ ضربات على مواقع تابعة للذراع المالية لحزب الله في لبنان في الساعات القادمة وحث السكان على إخلاء المناطق القريبة من تلك المنشآت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في إفادة صحفية "سنهاجم عددا من الأهداف في الساعات القادمة".

وأضاف هاغاري "خلال الساعات المقبلة سنصدر تحذيرا بالإخلاء لسكان لبنانيين في بيروت ومواقع أخرى لإجلائهم من مواقع تُستخدم في تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية"، وفق تعبيره.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الجيش الإسرائيلي حذّر من أنه سيضرب جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله بدعوى مشاركتها في تمويل نشاطات الحزب ضد إسرائيل.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على "القرض الحسن" في 2007، قائلة إن حزب الله يستخدمها "كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي العالمي".

من جهته ذكر موقع واللا الإسرائيلي أن الهجوم المتوقع الليلة على الضاحية الجنوبية لبيروت "سيشمل عددا كبيرا من المباني".

وأفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق اليوم بتجدد القصف الإسرائيلي على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك ومنطقة حدث بيروت بالضاحية الجنوبية، تمهيدا لقصفها.

وقال الجيش إنه هاجم مقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله وورشة إنتاج أسلحة تحت الأرض في بيروت. وأضاف في بيان أنه تم القضاء على 3 عناصر بارزة في الحزب.

وبعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود، صعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وتيرة غاراتها، واستهدفت ما تقول إنها معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه، قبل أن تعلن في نهاية الشهر نفسه بدء عمليات توغل بري عبر الحدود.

وفي الوقت نفسه، كثف حزب الله إطلاقه رشقات صاروخية ومسيرات انقضاضية تستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي ومستوطنات قرب الحدود ومدنا وبلدات في العمق الإسرائيلي.