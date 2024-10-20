خليل الحية للجزيرة: اتفاق وقف إطلاق النار جاهز ونتنياهو يعطله لتهجير السكان أو إبادتهم

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، كافة الدول العربية والمنظمات الدولية للتحرك فورا دفاعا عن المدنيين الذين يبادون في شمال قطاع غزة.

وقال الحية في مداخلة مع الجزيرة -تعليقا على المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال بمشروع بيت لاهيا فجر اليوم- إن الفلسطينيين في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون يتعرضون "لأبشع عمليه تهجير على يد جيش الاحتلال النازي لكي يهجرهم قسرا من بيوتهم في إطار خطة الجنرالات".

وأكد أن حماس لا ترفض أي شيء يخدم الفلسطينيين وتطالب بوقف العدوان وتبادل الأسرى، بينما "حكومة المجرم بنيامين نتنياهو الفاشية لا تريد ذلك". وأضاف "العالم كله يعرف أن نتنياهو هو من لا يريد وقف الحرب ويعرف أن الاتفاق جاهز أصلا ومرهون بوقف العدوان من أجل تنفيذه".

وأضاف أن ما يقوم به جيش الاحتلال من جرائم إبادة حاليا يعود بالحرب إلى أيامها الأولى، داعيا الدول العربية والمسلمة أن تتصدى لهذه الإبادة.

وأكد أن الاحتلال دفع الناس للخروج من بيت حانون وجباليا باتجاه مشروع بيت لاهيا ثم قصفهم على مسمع ومرأى العالم في عملية تهجير ممنهج للسكان الذين تشبثوا بأرضهم.

صرخة لكل العرب

ودعا الحية كافة الشعوب العربية وخصوصا في الأردن والضفة الغربية للخروج فورا دفاعا عن هؤلاء المدنيين العزل، مضيفا "فلتقرع الكنائس أجراسها ولترفع التكبيرات في المساجد وليخرج الناس في كل مكان للشوارع والاعتصام أمام سفارات إسرائيل وأميركا الآن لإجبارهم على وقف هذه المجازر".

وقال إن على الولايات المتحدة والدول الغربية التي تواصل دعم هذه الجرائم أن تتخذ خطوات عاجلة لوقف ما يحدث للفلسطينيين في شمال غزة.

وأضاف أن حماس تأمل أن تجد صرختها آذانا صاغية من المسؤولين السياسيين والحزبيين وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية وهم كثر، حسب قوله.

وختم بالقول "نحن نبني على ما تبقى من إنسانية وأخلاق، وعلى من يسمعنا أن يتحرك اليوم قبل أن يأتي عليه الدور غدا"، مؤكدا أن الحركة لا يمكنها أن تقف صامتة بينما شعبها يقتل دون أن يحرك العالم ساكنا.

وقال إن "العدو الصهيوني ومن خلفه الإدارة الأميركية سوَّقوا منذ فترة أن الحرب قد انتهت وأن ما يجري في القطاع مجرد عمليات جراحية على عكس الواقع، ونحن نقوم بواجبنا وعلى من يسمعنا أن يقوم بدوره الإنساني والقومي والعروبي والإسلامي".

وأكد أن الاحتلال ينكر تنفيذ خطة الجنرالات حتى لا يتعرضوا لانتقادات من الدول التي تعرف جيدا ما هذه الخطة لكنهم في الوقت نفسه ينفذون المخطط بكل ما فيه من قتل وحصار وتهجير.

وقال إن العالم كله يتابع صور الشهداء والمصابين وكلهم من النساء والأطفال وليس بينهم مقاتل واحد حتى يزعم الاحتلال أنه يستهدف مقاتلين للمقاومة.

وارتكبت قوات الاحتلال فجر الأحد مجزرة في مشروع بيت لاهيا أدت لاستشهاد 73 مدنيا في حصيلة أولية قدمها الدفاع المدني في غزة.