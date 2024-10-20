خبراء: فوز هاريس أفضل للاقتصاد الألماني

كشف تحليل أجراه مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم الألمانية أن فوز المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس قد يكون أفضل للاقتصاد الألماني مقارنة بفوز الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وشمل التحليل آراء 189 خبيرا في الأسواق المالية، حيث توقع 45% منهم نموا أقوى للناتج المحلي الإجمالي الألماني في حال فوز هاريس (60 عاما)، مقابل 7% فقط رأوا أن رئاسة ترامب (78 عاما) ستكون أفضل، ولم يتوقع الباقون أي فرق.

ويرجع الخبراء تفضيلهم لفوز هاريس إلى عدة عوامل، أبرزها توقع استقرار أكبر في الأسعار والأسواق المالية الدولية، ووجود نهج أقل حمائية مقارنة بسياسات ترامب التجارية المتوقعة، إضافة إلى التأثير الإيجابي المحتمل على العلاقات التجارية بين ألمانيا والولايات المتحدة.

في المقابل، حذر خبراء من معهدي "إيفو" و"إيكونبول يوروب" من التداعيات المحتملة لفوز ترامب على الصناعة الألمانية، ومنها احتمال انخفاض الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15% تقريبا، إضافة إلى تأثر قطاعي صناعة السيارات والأدوية بشكل خاص، وزيادة تكلفة المنتجات الألمانية في السوق الأميركية نتيجة الرسوم الجمركية المحتملة.

ويقترح الخبراء عدة إجراءات لحماية الاقتصاد الألماني من التداعيات السلبية المحتملة لنتائج الانتخابات، أهمها تعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى، واتخاذ تدابير لتحفيز الاستثمار المحلي.

ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يحذر خبراء اقتصاديون من أن سياسات الرئيس السابق قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، وتنعكس سلبا على التجارة الدولية من غير أن تجني الولايات المتحدة منها فوائد مؤكدة.

والهدف المعلن لسياسات ترامب هو الاعتماد على الرسوم الجمركية لزيادة عائدات الدولة، واستخدام ذلك ورقة للضغط على بلدان مثل الصين، مع تشجيع الشركات على إعادة مراكز إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديمقراطية هاريس في سبتمبر/أيلول الماضي "سيتحتم أخيرا على الدول الأخرى بعد مضي 75 عاما أن تسدد لنا ثمن كل ما فعلناه من أجل العالم".