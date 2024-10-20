بعد تصعيد هجماته على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، أمس السبت، قال المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية دونالد ترامب إنه سيعمل في مطعم ماكدونالدز اليوم الأحد للسخرية من منافسته التي تثير باستمرار مسألة سنه المتقدم.

وصرّح ترامب لموقع "بريتبارت نيوز" بأنه سيعمل في مطعم ماكدونالدز في بنسلفانيا (شمال شرق) اليوم الأحد "فقط من أجل المتعة" للسخرية من هاريس. وقال جيسون ميلر مستشار ترامب إن المرشح الجمهوري (78 عاما) سيعمل في منطقة البطاطس المقلية في المطعم.

وذكرت هاريس أنها عملت في أحد مطاعم ماكدونالدز عندما كانت صغيرة، لكن ترامب يقول إنه لا يصدقها، وذهب في خطاب ماراثوني له في بنسلفانيا السبت، إلى حد القول إن هاريس "لديها طاقة أقل من طاقة أرنب".

من جهتها، سخرت هاريس من ترامب في تجمع انتخابي حاشد أمس السبت في أتلانتا، واتهمته بـ"التهرّب من المناظرات وإلغاء المقابلات بسبب الإرهاق" وتقدمه في السن، علما أنه يكبرها بـ18 عاما ويتربع على عرش أكبر المرشحين سنا في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية.

هجمات لفظية

وإضافة لملف السن، واصل ترامب وهاريس، اللذان يحتد السباق بينهما في أكثر الولايات تنافسية، الهجمات اللفظية خلال الأيام الماضية، في حين يسعيان لكسب أصوات الناخبين المبكرين قبل 16 يوما فقط من الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبعد مؤازرة من مغنية الراب المحلية ليزو في ديترويت ونجم موسيقى البوب آشر أمس السبت، ستحصل هاريس على دفعة معنوية أخرى من نجم الموسيقي ستيفي وندر عندما تزور كنيستين في جورجيا (جنوب شرق) احتفالا بعيد ميلادها الـ60 اليوم.

ويركز المرشحان على بنسلفانيا وميشيغان وعدد قليل من الولايات الأخرى التي من المرجح أن تحسم الانتخابات، ويتمتع فيها الحزبان بدعم قوي وحققا نتائج متقاربة في انتخابات سابقة.

وستحتاج هاريس إلى تحقيق نتائج جيدة في المدن ذات الغالبية السوداء في ديترويت وأتلانتا والضواحي المحيطة بهما لتكرار انتصارات الرئيس جو بايدن في عام 2020 في ميشيغان وجورجيا. كما يعتزم ترامب كذلك عقد تجمع جماهيري حاشد في لانكستر بولاية بنسلفانيا عصر اليوم.