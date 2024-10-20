تجدد الغارات على ضاحية بيروت وإسرائيل تعلن اعتراض هدف جوي بحيفا

قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت فجر اليوم الأحد، كما قصف قرى وبلدات في جنوب لبنان، في حين أعلنت إسرائيل اعتراض هدف جوي مشبوه في المجال البحري لمدينة حيفا.

وأفاد مراسل الجزيرة بتجدد القصف الإسرائيلي على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك ومنطقة حدث بيروت في الضاحية الجنوبية.

جانب من آثار الدمار جرّاء إحدى غارات الاحتلال على حارة حريك داخل الضاحية الجنوبية في بيروت، قبل قليل. pic.twitter.com/CxdgKImjom — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 19, 2024

وشمل إنذار الإخلاء الإسرائيلي منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، تحسبا لقصف يعتزم شنه على مبنيَيْن ادعى أنهما يضمان منشآت لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة إلى السكان إن المبنيين يقعان في منطقتي حارة حريك والحدث. وأضاف "أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

كما طالب السكان في المباني المجاورة للمبنيين المذكورين بإخلائها على الفور، والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 500 متر.

إلى ذلك، قال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة شبعا جنوبي لبنان، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي الخيام والطيبة في جنوب لبنان.

اعتراض هدف جوي

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها في المجال البحري لحيفا دون تفعيل الإنذارات.

وقال موقع والا الإسرائيلي إن سكان حيفا أبلغوا عن سماع دوي انفجار قوي في منطقة الميناء صباح اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة قادمة من الشرق عبرت مرتفعات الجولان وسقطت في منطقة مفتوحة دون إصابات.

كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في حيفا وعكا وبلدات عدة بالجليل.

وقالت إن صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام بإصبع الجليل.

وفي بيان أصدره اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية هاجمت أكثر من 65 عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان بتوجيه من القيادة الشمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عشرات الأهداف التابعة لحزب الله من بينها منصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل.

وأكد أنه هاجم خلال الساعات الـ24 الماضية حوالي 175 هدفا في غزة ولبنان.

مقتل ضابط

وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط برتبة مقدم متأثرا بجراحه بعد إصابته الخطيرة في معركة جنوبي لبنان، في حين شن حزب الله 25 هجوما على أهداف إسرائيلية، من بينها 17 هجمة استهدفت تجمعات لجنود إسرائيليين.

وأعلن حزب الله عن استهداف 17 تجمعا لجنود إسرائيليين بالصواريخ والمدفعية، إضافة إلى شن هجمات أخرى بالصواريخ على مستوطنات ومدن وأهداف عسكرية شمالي إسرائيل، أبرزها قاعدة عسكرية شرق مدينة حيفا، ليرتفع عدد هجماته إلى 25 هجوما حتى نهاية السبت.

وأوضح الحزب في سلسلة بيانات عبر منصة تليغرام أنه قصف بصليات صاروخية 16 تجمعا لجنود إسرائيليين في مستوطنات شلومي والمالكية، والبصة، وزرعيت (مرتين)، وأفيفيم، والمنارة، وأبيريم، وثكنة بيت هلل، وموقعي المالكية والمرج العسكريين (مرتين)، وفي منطقة جل الدير شمال شرق أفيفيم، وفي محيط بلدة عيتا الشعب، وعند بوابة شبعا جنوبي لبنان. ‏

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي صعّدت إسرائيل وتيرة غاراتها، واستهدفت ما تقول إنها معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه، قبل أن تعلن نهاية الشهر نفسه بدء عمليات توغل بري عبر الحدود.