مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

شارك مئات المستوطنين اليوم الأحد، وهو الرابع في أيام عيد العرش اليهودي، في اقتحام المسجد الأقصى، وأدوا صلوات تلمودية ونفخوا في البوق بداخله.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد إن 1390مستوطنا موزعين على 22 مجموعة اقتحموا المسجد حتى الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي.

وتمت الاقتحامات على وقع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المسجد وعلى أبوابه في الطرق المؤدية إليه وأماكن متفرقة من القدس، وفق ما أكده مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بالمدينة.

ووفق المركز فقد نفخ مستوطنون في البوق وأدوا صلوات تلمودية في المسجد، وحملوا قرابين نباتية منها سعف النخيل، وأدوا طقوسا على أبوابه وخاصة باب القطانين وساحة الغزالي بباب الأسباط.

وأشار إلى "إغلاق طريق باب الأسباط ومنع مرور المركبات في اليوم الرابع من عيد "العرش اليهودي" لتأمين وصول المستوطنين إلى حائط البراق السور الغربي للمسجد الأقصى".

تغطية صحفية :وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بن غفير يقتحم برفقة مئات المستوطنين حائط البراق بمحيط المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eJ2cpp5UBF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 20, 2024

من جهتها قالت محافظة القدس في معطيات نشرتها اليوم الأحد إن 52 ألفا و710 اقتحموا المسجد منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى اليوم.

وتشهد مدينة القدس منذ بدء عيد العرش الخميس الذي يمتد أسبوعا، إغلاقات مشددة للشوارع والطرقات والأحياء المقدسية، وانتشارا كثيفا لقوات الاحتلال، على وقع حملات إبعاد عن الأقصى واستدعاء ناشطين للتحقيق.

وبالتزامن مع تدفق آلاف المستوطنين إلى حائط البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، شهدت أحياء القدس القديمة اعتداءات للمستوطنين على ممتلكات المواطنين المقدسيين، أبرزها تحطيم عدد من الدراجات النارية.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية باعتقال 6 مواطنين من قرية بيت إجزا شمال غرب مدينة القدس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وبالتزامن مع بدء الحرب على غزة وسع جيش الاحتلال عملياته في مدينة القدس 79 فلسطينيا وإصابة 268 واعتقال 1854، وفق محافظة القدس.