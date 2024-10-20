اشتباكات عنيفة وتفجير دبابات.. القسام تبث مشاهد لكمين مركب بجباليا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأحد مشاهد من اشتباكات عنيفة والتحام لمقاتليها مع قوات إسرائيلية ضمن كمين مركب غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وحسب المقطع، فإن المشاهد التقطت لعملية نُفّذت يوم الجمعة الماضي الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتضمنت المشاهد استهداف قوة خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "تي بي جي" وإصابة المنزل إصابة مباشرة، وكذلك استهداف ناقلة الجند التي أقلّت تلك القوة الخاصة.

كما أظهرت المشاهد استهداف دبابتين من قوة النجدة، كل على حدة، وأظهرت إصابتهما بشكل مباشر واشتعال النيران فيهما.

وأظهر المقطع أيضا إطلاق مقاتلي القسام النيران بكثافة تجاه جنود الاحتلال الذين حاولوا إجلاء القتلى والجرحى من القوة الخاصة بعد استهداف المبنى الذي تحصنوا فيه، وكذلك سحب الآليات التي استهدفت.

وفي وقت سابق، بثت القسام مشاهد من تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوة شديدة الانفجار شرقي معسكر جباليا، كانت أولى هداياها لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، الذي استشهد الخميس الماضي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ودأبت كتائب القسام بالقطاع على توثيق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت الكتائب على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال، كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.