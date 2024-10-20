إنفوغراف.. معلومات عن 6 عقداء إسرائيليين قتلوا في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد مقتل قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معارك في جباليا مع كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دقسة هو أعلى رتبة عسكرية تقتل في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومع أن دقسة يحمل أعلى رتبة عسكرية بقتلى الجيش الإسرائيلي في القطاع، فقد قتل قبله عدد من عقداء جيش الاحتلال في غزة خلال الشهور الماضية.

ونعرض في هذا الإنفوغراف معلومات عامة عن العقداء الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة منذ بداية العدوان المستمر على القطاع منذ أكثر من عام: