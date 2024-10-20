برابوو سوبيانتو يؤدي اليمين ليصبح رئيس إندونيسيا الثامن

أدى الجنرال السابق برابوو سوبيانتو (73 عاما) اليوم الأحد اليمين الدستورية رئيسا جديدا لإندونيسيا أمام البرلمان، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير/شباط الماضي.

وجرت مراسم تنصيب سوبيانتو كثامن رئيس لأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، بحضور قيادات ومسؤولين كبار من أكثر من 40 دولة من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية وروسيا.

واستقبل آلاف الإندونيسيين المؤيدين لسوبيانتو -الذي شغل في السابق منصب وزير الدفاع- رئيسهم الجديد بحفاوة في الشوارع ولوحوا بالأعلام بعد أدائه اليمين على نسخة من القرآن الكريم أمام النواب والشخصيات الأجنبية في حفل التنصيب الذي أقيم في جاكرتا.

وكان سوبيانتو منافسا قديما للرئيس السابق جوكو ويدودو، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، حيث نافسه على الرئاسة مرتين ورفض الاعتراف بهزيمته في كلتا المناسبتين عامي 2014 و2019.

لكن التنافس سرعان ما انقلب إلى تحالف رغم اختلاف الانتماءات السياسية، وذلك بعد تعيين ويدودو لسوبيانتو وزيرا للدفاع بعد إعادة انتخابه.

وقد دعم (ويدودو) الرئيسُ المنتهية ولايته سوبيانتو مما مكن الأخير من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي تعهد خلالها باستمرار سياسات سلفه.