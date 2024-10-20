إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة من مصر وتعتقل 4 مسلحين بغور الأردن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أحبط أمس السبت محاولة لتهريب أسلحة عبر الحدود المصرية باستخدام مسيرة بمنطقة لواء باران، وهو لواء مشاة يتبع الفرقة 80 في القيادة الجنوبية المسؤولة عن الجبهة مع مصر.

وأوضح أن جنودا كانوا يراقبون كاميرات المراقبة رصدوا مسيرة عبرت الحدود، وأرسلوا قوات من كتيبة كاراكال إلى مكان الحادث.

وأضاف أن الجنود أطلقوا النار على المسيرة، فأسقطوها، وقال إن المسيرة عثر عليها وهي تحمل 8 مسدسات ومخازن.

Live update: IDF foils weapons smuggling attempt on Egyptian border using drone https://t.co/OrLtkTX1UU — ToI ALERTS (@TOIAlerts) October 20, 2024

وفي إطار متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بعد وقت قصير من تلقي تقارير عن نشاط مشبوه، ألقى جنوده القبض على 4 مشتبه بهم مسلحين ببنادق إم16 وذخيرة في منطقة النبي موسى في غور الأردن.

وأضاف أنه سيتم تسليم المشتبه بهم والأسلحة التي عثر عليها إلى قوات الأمن، مؤكدا أنه لم يبلغ عن إصابات.

وتشن إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق؛ بذريعة "منع حركة (المقاومة الفلسطينية) حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.