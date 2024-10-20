إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وحزب الله ينفذ 25 هجوما

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط برتبة مقدم متأثرا بجراحه بعد إصابته الخطيرة في معركة جنوبي لبنان، فيما نفذ حزب الله 25 هجوما على أهداف إسرائيلية، من بينها 17 هجمة استهدفت تجمعات لجنود إسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أمس السبت "توفي الرقيب أول نتنائيل، عن عمر ناهز 38 عاما، متأثرا بجروح أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأشار إلى أن الضابط القتيل كان يشغل منصب "قائد قسم في كتيبة 5030، التابعة للواء آلون 228".

وبذلك يرتفع عدد القتلى العسكريين في الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 748، كما أصيب 4969 آخرون، بينهم 744 إصابة خطيرة، في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، بحسب بيانات رسمية.

هجمات حزب الله

من جانب آخر، أعلن حزب الله عن استهداف 17 تجمعا لجنود إسرائيليين بالصواريخ والمدفعية، إضافة إلى شن هجمات أخرى بالصواريخ على مستوطنات ومدن وأهداف عسكرية شمالي إسرائيل، أبرزها قاعدة عسكرية شرق مدينة حيفا، ليرتفع عدد هجماته إلى 25 هجوما حتى نهاية السبت.

وأوضح الحزب في سلسلة بيانات عبر منصة تليغرام أنه قصف بصليات صاروخية 16 تجمعا لجنود إسرائيليين في مستوطنات شلومي والمالكية، والبصة، وزرعيت (مرتين)، وأفيفيم، والمنارة، وأبيريم، وثكنة بيت هلل، وموقعي المالكية والمرج العسكريين، مرتين، وفي منطقة جل الدير شمال شرق أفيفيم، وفي محيط بلدة عيتا الشعب، وعند بوابة شبعا جنوبي لبنان. ‏

وأضاف الحزب أنه أطلق قذائف مدفعية على تجمع آخر للجنود الإسرائيليين عند بوابة فاطمة في بلدة كفر كلا جنوبي لبنان. ‏

ولفت الحزب إلى أنه استهدف بالصواريخ قاعدة عسكرية في منطقة ناشر شرق مدينة حيفا، ومستوطنة الكريوت شمال حيفا، ومدينة صفد (مرتين)، ومستوطنة روش بينا جنوب شرق المدينة ذاتها، ومستوطنة كريات شمونة.

وأكد قصف مستوطنة كريات آتا شرقي حيفا بصلية صاروخية، واستهداف دبابة ميركافا في مستوطنة زرعيت بصاروخ موجّه، مما أدى إلى احتراقها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، ومربض مدفعية ‌الجيش الإسرائيلي في مستوطنة ديشون بِصلية صاروخية.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي صعّدت إسرائيل وتيرة غاراتها، واستهدفت ما تقول إنها معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه، قبل أن تعلن نهاية الشهر نفسه بدء عمليات توغل بري عبر الحدود.