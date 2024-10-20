أولى هدايا القسام للسنوار.. مشاهد تفجير دبابة إسرائيلية في جباليا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأحد مشاهد من تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وحسب مقطع الكتائب، فإن استهدافها دبابة من نوع "ميركافا" كان يوم الجمعة الماضي الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتضمنت المشاهد عددا من مقاتلي القسام يعدون العبوة ويكتبون عليها "بضاعتكم ردت إليكم.. كتائب القسام" قبل أن يقوم أحدهم بزرعها في إحدى المناطق المتوقع مرور الدبابة فيها.

وبعد رصد قدوم الدبابة وقبل ضغط زر التفجير، قال المنفذ "من معسكر جباليا.. نهدي هذه العملية إلى شيخنا المجاهد القائد يحيى السنوار (أبو إبراهيم) الذي ارتقى مقبلا غير مدبر.. بسم الله الله أكبر".

وأظهر هذا المشهد إصابة الدبابة الإسرائيلية بشكل مباشر وانفجارها بشكل قوي.

ودأبت كتائب القسام بالقطاع على توثيق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت الكتائب على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال، كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.