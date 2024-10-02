والز وفانس "يشتبكان" في مناظرة نائب الرئيس الأميركي

اشتبك الديمقراطي تيم والز والجمهوري جيه دي فانس بشأن قضية الشرق الأوسط والهجرة والضرائب والإجهاض وتغير المناخ والاقتصاد خلال مناظرة نائب الرئيس الأميركي، التي ركزت على الخلافات السياسية وشهدت قليلا من الهجمات الشخصية.

وتساءل فانس عن سبب عدم قيام هاريس بالمزيد لمعالجة التضخم والهجرة والاقتصاد أثناء خدمتها في إدارة الرئيس جو بايدن، وشن عليها هجوما، وهو ما لم يتمكن ترامب نفسه من فعله إلى حد بعيد أثناء مناظرته مع هاريس خلال الشهر الماضي.

وقال فانس "إذا كانت كامالا هاريس لديها مثل هذه الخطط العظيمة لكيفية معالجة مشكلات الطبقة المتوسطة، فعليها أن تفعلها الآن وليس عند طلب الترقي (لمنصب الرئيس)، ولكن في الوظيفة التي منحها إياها الشعب الأميركي قبل ثلاث سنوات ونصف السنة".

من جانبه، وصف والز ترامب بأنه زعيم غير مستقر أعطى الأولوية لأصحاب المليارات، وهاجم الرئيس السابق لضغطه على الجمهوريين في الكونغرس للتخلي عن مشروع قانون أمن الحدود في وقت سابق من هذا العام.

الشرق الأوسط

وبدأت المناظرة في مركز البث التابع لشبكة "سي بي إس" في نيويورك بالأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، بعد أن واصلت إسرائيل هجومها على جنوبي لبنان وشن إيران ضربات صاروخية على إسرائيل.

وقال والز إن ترامب "متقلب" للغاية ومتعاطف مع الزعماء الأقوياء بحيث لا يمكن الوثوق به في التعامل مع الصراع المتنامي، في حين أكد فانس أن ترامب جعل العالم أكثر أمنا خلال فترة ولايته.

وعندما سئُل عما إذا كان سيدعم ضربة توجهها إسرائيل لإيران، أشار فانس إلى أنه سيقبل بتقدير إسرائيل، في حين لم يجب والز على السؤال بشكل مباشر.