ماذا تفعل الدول لإجلاء رعاياها من لبنان؟

تكثف دول غربية خطط الطوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان بعد احتدام الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى جانب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل أمس الثلاثاء.

ولم تنفذ أي دولة عملية إجلاء عسكري واسعة النطاق بعد، رغم أن بعض الدول تستأجر طائرات لمساعدة رعاياها في المغادرة في ظل بقاء مطار بيروت مفتوحا. وهناك خطط للإجلاء عن طريق البحر إلى قبرص، مما يتيح نقل دفعات كبيرة من الرعايا.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن خطط الطوارئ:

أستراليا

أعدت السلطات الأسترالية خطط طوارئ قد تشمل الإجلاء بحرا، رغم أنها حثت ما يقدر بنحو 15 ألفا من مواطنيها في لبنان على المغادرة جوا، في وقت لا يزال فيه مطار بيروت مفتوحا.

بلجيكا

نصحت وزارة الخارجية البلجيكية المواطنين البلجيكيين بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن.

كندا

تشير تقارير إخبارية من كندا إلى أنها ستتعاون مع أستراليا في إجلاء رعاياها بحرا. وذكرت صحيفة "تورنتو ستار" أن الخطة تتضمن التعاقد مع سفينة تجارية لنقل ألف شخص يوميا.

قبرص

من المرجح أن تكون دولة قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى الشرق الأوسط ممرا لعمليات الإجلاء، نظرا لأنها سهلت إجلاء نحو 60 ألف شخص فروا من الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006. وعرضت تركيا المجاورة المساعدة أيضا، وطلبت قبرص من اليونان توفير طائرة لإجلاء رعاياها الراغبين في المغادرة، ويقدر عدد القبارصة في لبنان بنحو 1500 شخص.

فرنسا

لم تصدر فرنسا أمرا بالإجلاء رغم وجود خطط منذ عدة أشهر، وتركز خطط الطوارئ الحالية على قبرص ومطار بيروت وتناقش أيضا عمليات إجلاء عبر تركيا.

ولدى فرنسا سفينة حربية في المنطقة وستصل حاملة طائرات مروحية فرنسية إلى شرق البحر المتوسط في الأيام المقبلة وتتخذ موقعا في حالة اتخاذ قرار بإجلاء الرعايا الأجانب من لبنان.

ألمانيا

قالت وزارتا الخارجية والدفاع في ألمانيا في بيان مشترك أول أمس الاثنين إنهما تقومان بعمليات إجلاء من لبنان للموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة والمواطنين الألمان الذين يعانون من مشكلات صحية، وإنهما ستواصلان دعم الآخرين الذين يحاولون المغادرة.

اليونان

حثت وزارة الخارجية اليونانية مواطنيها على مغادرة لبنان وتجنب أي سفر له. وهناك فرقاطة على أهبة الاستعداد تحسبا لطلب أي مساعدة.

إيطاليا

قلصت إيطاليا عدد موظفيها الدبلوماسيين لدى لبنان وعززت قوات الأمن في سفارتها في بيروت. وحث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني رعايا بلاده مرارا على مغادرة البلاد وسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن سلامة الجنود الإيطاليين العاملين في عمليات حفظ السلام في المنطقة.

هولندا

قالت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" أمس الثلاثاء إن هولندا ستعيد مواطنيها من لبنان.

بولندا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية أمس الثلاثاء إن وارسو ستقلص عدد الموظفين في سفارتها ببيروت، مضيفا أن البلاد ستنظم عمليات لنقل رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان.

تركيا

تركيا مستعدة لتنفيذ عملية إجلاء محتملة للأتراك من لبنان جوا وبحرا، وتعمل مع حوالي 20 دولة لتجهيز موانئها ومطاراتها لإجلاء محتمل لرعايا أجانب عبر تركيا. وهناك نحو 14 ألف مواطن تركي مسجلين لدى القنصلية التركية في لبنان، رغم أن هذا الرقم غير نهائي.

بريطانيا

حثت بريطانيا رعاياها على مغادرة لبنان فورا. ونقلت نحو 700 جندي إلى قبرص لتعزيز وجودها في المنطقة حيث لها بالفعل أصول عسكرية تشمل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية، وقاعدتين عسكريتين في

الجزيرة. واستأجرت الحكومة البريطانية رحلة جوية للمساعدة في تلبية أي طلب إضافي من البريطانيين الراغبين في المغادرة اليوم الأربعاء، وستعود مباشرة إلى لندن.

الولايات المتحدة

أمرت الولايات المتحدة بنشر العشرات من قواتها في قبرص للمساعدة في الاستعداد لأي سيناريوهات بما يشمل إجلاء الأميركيين من لبنان، وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إنها تعمل مع شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الجوية من لبنان مع توفير مزيد من المقاعد للأميركيين.