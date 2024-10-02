كاتس يعلن غوتيريش "شخصية غير مرغوب بها" ويتهمه بمعاداة إسرائيل

القدس المحتلة– أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس الأربعاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصية غير مرغوب بها في إسرائيل"، حيث حظر عليه دخول البلاد، بزعم أنه لم يندد "بصورة واضحة" بالهجوم الصاروخي الإيراني على العمق الإسرائيلي.

وقال كاتس في بيان إن "من لا يستطيع أن يدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإجرامي الإيراني على إسرائيل لا يصلح أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية".

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي غوتيريش، في البيان قائلا "هذا الأمين العام الكاره لإسرائيل، الذي يقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة، سيظل في الذاكرة باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة".

وأتى قرار كاتس، بحسب ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، على خلفية أنه "في تعقيب الأمين العام للأمم المتحدة على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، لم يذكر اسم إيران ولم يدنها بأي شكل من الأشكال، ولم يدن بشكل قاطع عدوانها الخطير".

وادعى كاتس أن تعليق غوتيريش على الهجوم الإيراني يأتي "استمرارا لسياسته المناهضة لإسرائيل منذ بداية الحرب"، مشددا على أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يبادر إلى اتخاذ قرارات بإعلان حركة حماس وحزب الله والحوثيين "منظمات إرهابية".

وختم وزير الخارجية الإسرائيلي بيانه بالقول "ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني وكرامتها القومية مع أنطونيو غوتيريش أو من دونه".

وأطلقت إيران مساء أمس الثلاثاء نحو 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل، تسببت في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، بينما كانت صفارات الإنذار تدوي بكامل أنحاء إسرائيل.