الاحتلال يحاصر منزلا ببُرقين ويقتحم مخيمي عسكر وبلاطة بنابلس

حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزلا خلال اقتحامه بلدة برقين بغرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة بُرقين وحاصرت منزلا وطالبت شابا بتسليم نفسه.

وتداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا قالوا إنه للشاب المحاصر (لم يذكروا اسمه)، طلب فيه المساعدة لإنقاذ طفلتيه وزوجته وإخراجهما من المنزل، بالتزامن مع سماع دوي طلقات نارية.

تغطية صحفية: مشاهد جديدة.. مقـ ـــاوم يخوض اشتباكاً مسلحاً عنيفاً مع قوات الاحتلال التي حاصرته داخل منزلٍ في بلدة برقين غرب جنين. pic.twitter.com/0twgSHmclt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 1, 2024

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة حلحول بشمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما اقتحمت أيضا فجر الأربعاء مخيمي عسكر وبلاطة شرقي نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لنابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة شرقا، وحاصرت منزلا في مخيم عسكر.

وفي تطور آخر، أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المنشية جنوبي بيت لحم، وهو المدخل الوحيد الذي يربط الريف الجنوبي بمدينة بيت لحم، عقب إغلاق المداخل الرئيسة لقرى الريف الجنوبي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبموازاة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال حوالي 11 ألفا، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم مطلق من الولايات المتحدة تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.