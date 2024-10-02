غزة في عام.. تغطية خاصة للجزيرة نت ترصد عاما بعد طوفان الأقصى

بدأ موقع الجزيرة نت أمس الثلاثاء نشر تغطية خاصة تتزامن مع مرور عام على عملية طوفان الأقصى وما تلاها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر حتى الآن عن نحو 42 ألف شهيد وأكثر من 96 ألف مصاب، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

وتضم تغطية "غزة في عام" عددا من المواد التي أُنتجت لتواكب هذا الحدث، سواء منها ما يتعلق بالمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال، أو الانتهاكات المرتكبة ضد المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، أو تدمير البنى التحية في القطاع، أو حركة النزوح المستمرة لجميع سكان غزة.

وتطرقت التغطية أيضا إلى تأثير هذه الحرب على الداخل الإسرائيلي، سواء تعلق الأمر بالخسائر المباشرة في أفراد جيش الاحتلال ومعداته نتيجة ضربات المقاومة، أو كان ذلك مرتبطا بأداء الاقتصاد المتهاوي، ومظاهرات عائلات الأسرى الموجودين في قطاع غزة، أو توقف العديد من الأنشطة مثل السياحة والتعليم، فضلا عن حركات السفر خارج إسرائيل.

وستقدم تغطية الجزيرة نت رصدا للتغطية اليومية التي نشرها الموقع على مدار نحو عام من الحرب، بالإضافة إلى أهم المواد من جميع الصفحات مع تقسيمها موضوعيا، ودعمها بعدد كبير من الإحصاءات والإنفوغرافات والتصاميم التي تقدم تصورا كاملا عن هذه الحرب.

وسيستمر الموقع في نشر مواد تغذي هذه التغطية خلال الأيام القادمة، ويمكن زيارة الصفحة الخاصة بها من خلال الضغط على هذا الرابط المباشر.