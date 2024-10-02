3 قتلى بغارة إسرائيلية على حي المزة بدمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء اليوم الأربعاء أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في حي المزة، أحد الأحياء الغربية للعاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين.

وأضافت الوكالة أن القصف الذي انطلق من اتجاه مرتفعات الجولان المحتلة تسبب في أضرار مادية بالممتلكات المحيطة بالمنطقة.

وتأتي هذه الضربة بعد يوم واحد من هجمات إسرائيلية استهدفت مطار الثعلة العسكري في محافظة السويداء، إضافة إلى أنظمة رادار في محافظة درعا. وكان هناك هجوم آخر استهدف عدة مواقع في دمشق يوم الثلاثاء، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، بحسب تقارير النظام السوري.

ويعد حي المزة من المناطق الإستراتيجية في العاصمة السورية، حيث يضم مقار أمنية وعسكرية سورية وسفارات ومنظمات أممية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الشقة -التي تعرضت للغارة- تتردد عليها قيادات من حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وأكد أن الهجوم أدى إلى مقتل 3 أشخاص، من بينهم اثنان من غير السوريين، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح.

ويقع المبنى المستهدف على بعد نحو نصف كيلومتر من موقع غارة استهدفت فجر أمس الثلاثاء حافلتين صغيرتين لنقل الركاب، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 مدنيين وإعلامية.

وكثّفت إسرائيل في الأيام الاخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا بلبنان، والتي عبر من خلالها عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.