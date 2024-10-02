الجزيرة تعرض مشاهد لمعارك القسام في رفح

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع فيديو لمعارك خاضها مقاتلوها ضد جنود الاحتلال في حي التنور شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت الصور أحد الجنود الإسرائيليين وهو يقف فوق دبابة قبل أن يتم قصفه من على بعد أمتار، وبعدها تم استهداف دبابة أخرى من داخل أحد البيوت المدمرة.

كما دمر مقاتلو القسام ناقلة جند من طراز النمر وجرافة من على مسافة قريبة جدا.

وأول أمس الاثنين، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها فجّروا حقل ألغام في قوة إسرائيلية بمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلانها تنفيذ كمين مركب في المنطقة نفسها.

وقالت الكتائب في بيان عبر تليغرام "تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية هندسية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح بمنطقة الفخاري".

وفي اليوم نفسه، أعلنت القسام أن مقاتليها نفذوا كمينا مركبا في المنطقة نفسها، حيث تمكنوا من تدمير ناقلتي جند واستهداف دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين من نوع "دي-9" بالعبوات وقذائف الياسين 105.

وذكرت أن المقاتلين أوقعوا طواقم الآليات الإسرائيلية بين قتيل وجريح، مؤكدة رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.