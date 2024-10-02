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عاجل | مراسل الجزيرة: 6 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي على مبنى الثقافة الذي يؤوي نازحين بحي الرمال وسط غزة

2/10/2024-|آخر تحديث: 2/10/202402:36 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة:

  • عاجل | مراسل الجزيرة: 6 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي على مبنى الثقافة الذي يؤوي نازحين بحي الرمال وسط غزة
  • قصف جوي إسرائيلي يستهدف منزلا بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
  • جرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف معهد الأمل الذي يؤوي نازحين غرب مدينة غزة
  • طائرات الاحتلال تقصف مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بمنطقة الزرقاء في حي التفاح بمدينة غزة

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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