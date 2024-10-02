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عاجل | مراسل الجزيرة: 6 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي على مبنى الثقافة الذي يؤوي نازحين بحي الرمال وسط غزة
2/10/2024-|آخر تحديث: 2/10/202402:36 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
مراسل الجزيرة:
- عاجل | مراسل الجزيرة: 6 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي على مبنى الثقافة الذي يؤوي نازحين بحي الرمال وسط غزة
- قصف جوي إسرائيلي يستهدف منزلا بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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- طائرات الاحتلال تقصف مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بمنطقة الزرقاء في حي التفاح بمدينة غزة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة