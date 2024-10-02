الاحتلال يرتكب مجازر جديدة باستهداف 4 مراكز للنازحين في غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مجازر جديدة في قطاع غزة واستهدفت ما لا يقل عن 4 مراكز لإيواء النازحين في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس جنوبا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على مبنى الثقافة الذي يؤوي نازحين بحي الرمال وسط مدينة غزة.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال معهد الأمل للأيتام الذي يؤوي عددا كبيرا من النازحين غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بمنطقة الزرقاء في حي التفاح بمدينة غزة.

وفي مدينة غزة أفادت مصادر محلية باستشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة غطاس في شارع نظير شرق مدينة غزة، وأشارت المصادر إلى أن الشهداء والجرحى استهدفوا وهم نيام.

ووسط القطاع أفادت مصادر فلسطينية محلية باستشهاد 9 أشخاص بينهم طفلة إثر قصف استهدف نازحين غربي مخيم النصيرات.

وأكد المراسل تسجيل إصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في عبسان الكبيرة ومعن شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقد أعلن الدفاع المدني بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على طواقمه أثناء توجهها لإنقاذ 26 مصابا محاصرين أسفل منازل استهدفتها قوات الاحتلال بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، مساء الثلاثاء، في غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة، بينما توغلت آليات الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ في منطقة قيزان النجار جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع المحاصر، وذلك في ظل إطلاق نار مكثف من الآليات والطائرات المسيرة.

وقال مصدر طبي بمستشفى العودة إن هناك 3 مواطنين استشهدوا فضلا عن 8 مصابين، وذلك إثر قصف طائرة استطلاع إسرائيلية تجمع مواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات (وسط).

بينما أفاد مصدر طبي آخر باستشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين جراء قصف مُسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين قرب مدخل البريج (وسط).

وفي مدينة خان يونس، قال شهود عيان للأناضول إن "آليات إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ تحت غطاء ناري كثيف في منطقة قيزان النجار جنوب شرقي المدينة".

#عاجل .. مناشدات من محاصرين تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال شرق خانيونس، وطائرات كواد كابتر تطلق النار على طواقم الإسعاف لمنعها من انتشالهم pic.twitter.com/MVm1WmZbNy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 1, 2024

محاصرة العائلات

وأضاف الشهود أن مئات العائلات الفلسطينية محاصرة شرق خان يونس بسبب القصف المدفعي المستمر وإطلاق النيران الذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين والنازحين.

كما شهدت منطقة قيزان النجار والمنارة حركة نزوح واسعة من الفلسطينيين تحسبا لوقوع توغل وإطلاق للنيران، بحسب الشهود.

وكانت مصادر طبية أفادت للجزيرة بسقوط 33 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة أمس الثلاثاء. وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين، من بينهم طفل وامرأة، في قصف إسرائيلي استهدف خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي، غربي مدينة خان يونس.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وحصار مميت ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حربها الدامية متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.