شرطة الدانمارك تحقق في انفجارين قرب سفارة إسرائيل

قالت الشرطة الدانماركية اليوم الأربعاء إنها تحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة كوبنهاغن، مشيرة إلى عدم وجود إصابات في الحادث.

وأوضحت الشرطة في بيان لها على منصة إكس أنها تجري تحقيقات أولية في الموقع، وفيما إذا كان الحادث له صلة بوجود السفارة الإسرائيلية في المنطقة.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين في موقع الحادث إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ومن السابق لأوانه معرفة حجم الانفجارين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طوقا أمنيا فُرض حول منطقة كبيرة وسط انتشار مكثف لأفراد الشرطة.

وقال جاكوب هانسن نائب مفوض شرطة كوبنهاغن "السفارة الإسرائيلية تقع في المنطقة المجاورة مباشرة، وهذا بالطبع جانب نأخذه في الاعتبار".

من جهتها، قالت صحيفة "بي تي" المحلية إن محققين شوهدوا وهم يرتدون زيا واقيا أثناء تمشيطهم للموقع بحثا عن أدلة.