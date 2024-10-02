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شرطة الدانمارك تحقق في انفجارين قرب سفارة إسرائيل

Police officers investigate two blasts near the Israeli embassy in Copenhagen, Denmark, October 2, 2024. Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.
الشرطة أشارت إلى عدم وجود إصابات (رويترز)
2/10/2024

قالت الشرطة الدانماركية اليوم الأربعاء إنها تحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة كوبنهاغن، مشيرة إلى عدم وجود إصابات في الحادث.

وأوضحت الشرطة في بيان لها على منصة إكس أنها تجري تحقيقات أولية في الموقع، وفيما إذا كان الحادث له صلة بوجود السفارة الإسرائيلية في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طوقا أمنيا فُرض حول منطقة كبيرة وسط انتشار مكثف لأفراد الشرطة.

وقالت صحيفة "بي تي" المحلية إن محققين شوهدوا وهم يرتدون زيا واقيا أثناء تمشيطهم للموقع بحثا عن أدلة.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الدانمارك أنها تؤيد تدخلا عسكريا دوليا في الشرق الأوسط لفرض حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية، معتبرة أن الوضع الحالي لا خلاص منه.

المصدر : وكالات

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