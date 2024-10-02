حزب الله يصد محاولة للتسلل وقصف مستمر على بلدات الجليل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن الجنود نقلوا إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار متواصلة في كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وذلك بعد رصد قرابة 40 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى منذ فجر اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 منازل في المطلة بشمال إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان.

صد التسلل

وفي المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وأوقعوا بها خسائر، وأجبروها على التراجع.

وأضاف الحزب أن مقاتليه "استهدفوا قوة مشاة كبيرة في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة"، موضحا أنهم استهدفوا أيضا "تجمعا لقوات العدو في مستوطنة شتولا بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة".

كذلك تعرضت مدينة النبطية صباح اليوم لغارتين نفذتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا منزلا في حي الصالحية وآخر في حي الراهبات.

ومنذ فجر اليوم، استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل، فقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة عيتا الشعب الحدودية واستهدفت منزلا موقعة أضرارا جسيمة، كما أغار الطيران الإسرائيلي على مفرق بلدة معركة وعلى بلدات المساكن الشعبية.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف عيتا الشعب ورامية والقنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، كما أطلق قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف مدينة بنت جبيل.