حزب الله يدمر 3 دبابات وإسرائيل تقرّ بمقتل 8 عسكريين

أعلن حزب الله تصديه لمحاولات تسلل إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وتدمير 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 عسكريين -بينهم 3 ضباط- بعد عبورهم الحدود.

وأوضح حزب الله أنه دمر 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس جنوب لبنان، مشيرا إلى أن مقاتليه يخوضون اشتباكات مستمرة بقذائف صاروخية وأسلحة رشاشة مع قوة إسرائيلية تسللت شرقي البلدة.

وأضاف الحزب أن مقاتليه فجروا عبوة بقوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في محيط بلدة كفر كلا، وأوقعوها بين قتيل وجريح.

كما استهدف مقاتلوه تجمعا لقوات إسرائيلية في بساتين المطلة، وحققوا إصابات مباشرة.

وقال الحزب إن قواته استهدفت تجمعا لعسكريين إسرائيليين بين مستوطنتي مسكفعام وكفر جلعادي بالصواريخ وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدفوا تجمعا آخر لعسكريين في مستوطنة أبيريم بصلية صاروخية.

وأضاف أنه قتل وجرح عسكريين إسرائيليين باستهداف تجمع لهم بين بلدة العديسة ومستوطنة مسكفعام المحاذية لحدود لبنان الجنوبية بصاروخ موجه ضد الأفراد.

قتلى إسرائيليون

من ناحية أخرى، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بمقتل 8 عسكريين -بينهم 3 ضباط- في معركتين مع حزب الله وإصابة 35 آخرين جراء تعرضهم لكمين من مقاتلي حزب الله عقب محاولتهم التوغل في بلدات جنوب لبنان.

من جهته، قال مركز "زيف" الطبي الإسرائيلي إنه استقبل اليوم 39 جنديا مصابا وصلوا بواسطة المروحيات ومركبات الإسعاف العسكرية.

وقال الجيش إن ضابطين برتبة نقيب سقطا في المعارك، أحدهما هرئيل إيتنغر قائد فريق في وحدة إيغوز تشكيل الكوماندوز.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الجيش مقتل أول عسكري في صفوفه برتبة نقيب خلال محاولة توغل بري جنوب لبنان، مما يرفع حصيلة القتلى إلى 8.

وذكرت القناة الـ13 أن تحقيقا أوليا للجيش كشف أن عشرات من مقاتلي حزب الله هاجموا الجنود في المعارك التي أدت إلى مقتل عدد منهم.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن وحدات نظامية من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.

صواريخ حزب الله

من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق 102 صاروخ من لبنان باتجاه شمالي إسرئيل خلال ساعات مساء اليوم، وذلك بعدما قال في وقت سابق إن نحو 40 قذيفة صاروخية أُطلقت نحو الجليل الأعلى، مشيرا إلى أنه اعترض بعضها.

وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي بين العديسة ومسكفعام بصاروخ موجه وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضاف الحزب أن مقاتليه "تصدوا بصاروخ أرض جو لمروحية معادية في أجواء مستعمرة بيت هيلل" المحاذية لحدود لبنان، مما أدى إلى مغادرتها فورا.

وأشار الحزب أيضا إلى أنه استهدف "حشدا لقوات العدو" في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق رشقة صاروخية ثانية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل، كما دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل وجنوب الجولان.

وأشارت المراسلة إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية بجنوب لبنان.

قتلى في غارات إسرائيلية

وعلى الصعيد اللبناني، قُتل 7 أشخاص -بينهم مسعفون- اليوم الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف مركزا وعيادة صحية في بلدة عيترون جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في بلدة عيترون ذهب ضحيتها 6 من أبناء البلدة ومسعفي الهيئة الصحية الإسلامية، إضافة إلى مفقود واحد (يجري البحث عنه لسحب جثمانه).

وقال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي تولين والجبين جنوبي لبنان

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، مما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1073 قتيلا -بينهم أطفال ونساء- و2955 جريحا وأكثر من مليون نازح.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر إجمالا حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1873 قتيلا -بينهم أطفال ونساء- و9134 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي واسع على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.