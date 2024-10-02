الأردن يرفض أن يكون ساحة للصراع الإيراني الإسرائيلي

أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني على أن موقف الأردن واضح ودائم بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف، وشدد على أن حماية الأردن والأردنيين تعتبر مسؤولية الحكومة الأولى. وجاءت تصريحات المومني مساء أمس بعد التطورات الأخيرة في المنطقة وقصف إيران إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ باليستي عبر العديد منها أجواء المملكة.

وأشار المومني إلى أن أجزاء من الصواريخ سقطت في مناطق مختلفة من المملكة، مؤكدا عدم وجود إصابات حرجة، بينما تم تسجيل 3 إصابات صنفت طبيا بأنها طفيفة.

لكن الوزير الأردني لفت إلى وجود أضرار مادية وقعت، وإلى أن عمليات حصر الأضرار جارية.

كما أوضح الوزير أن البيانات بشأن الحادثة تم نشرها أولا بأول من قبل القوات المسلحة الأردنية ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وهيئة الطيران المدني.

وأشار الوزير إلى أن الشعب الأردني يتمتع بأعلى درجات الوعي في التعامل مع مثل هذه الأزمات، مؤكدا أهمية توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المختصة لضمان السلامة العامة.

وشدد على أهمية عدم تداول الشائعات والأخبار من مصادر مجهولة، داعيا الجميع للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي وقت سابق حثت القوات المسلحة الأردنية المواطنين على البقاء في منازلهم، في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات المجال الجوي للبلاد بعد أن أطلقت إيران موجة من الصواريخ نحو إسرائيل.

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان إنها تهيب "بالمواطنين البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".

ونقل بيان رسمي عن مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية قوله: "تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل". وأكد مصدر عسكري في بيان لاحق وضع "التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تهدد أمن واستقرار المملكة".

وعلقت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن حركة الطيران في أجواء المملكة بشكل مؤقت بالتزامن مع إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، قبل أن يعلن الجيش الأردني لاحقا إعادة فتح الأجواء.

وقالت سي إن إن نقلا عن مسؤول أردني إن القوات الأردنية شاركت بشكل نشط في إسقاط الصواريخ الإيرانية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان لمديرية الأمن العام الأردنية قوله إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

ودعت المديرية المواطنين الأردنيين إلى "الاستجابة للتحذيرات من قبل الجيش جراء تعامل طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي مع العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني".

وتناقل أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قصيرة للصواريخ في سماء المملكة، وأخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية إلى "سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة"، وحثت مديرية الأمن العام الأردني المواطنين على "اتباع التعليمات والبقاء في منازلهم كونها الأكثر أمانا في ظل هذه الظروف الطارئة وذلك حفاظا على سلامتهم".

كما دعتهم إلى "عدم الاقتراب من باقي أي أجسام ساقطة أو التعامل معها أو التجمهر بالقرب منها لحين وصول الفرق المختصة"، مؤكدة "ضرورة الإبلاغ عنها وعن أماكن سقوطها لضمان سلامتهم وتجنب الخسائر البشرية والمادية".

وقبل ساعات أعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب ما وصفه بأهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ، وقال إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.

يشار إلى أن إيران أطلقت مئات المسيّرات والصواريخ المجنحة والباليستية نحو إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي، وقد سقط بعضها في الأردن.