الدانمارك تعتقل 3 سويديين إثر انفجارين قرب سفارة إسرائيل

اعتقلت الشرطة الدانماركية 3 سويديين على خلفية انفجارين وقعا قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، وقالت إن الانفجارين نجما عن قنبلتين يدويتين.

وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في علاقة المعتقلين -الذين تترواح أعمارهم بين 15 و20 عاما- بالحادث.

وأفادت الشرطة عبر منصة (إكس)، اليوم الأربعاء، بأنها تمكنت من القبض على شخصين في قطار بمحطة كوبنهاغن الرئيسية للسكك الحديدية، في حين تم القبض على الشخص الثالث في موقع آخر بالعاصمة، ولم تكشف الشرطة بعد عن كيفية ربط هؤلاء الأشخاص بالانفجارين.

وأكد مسؤول شرطة كوبنهاغن أن الانفجارين وقعا في تمام الساعة 03:20 صباحا بالتوقيت المحلي (01:20 بتوقيت غرينتش) في منطقة قريبة جدا من السفارة الإسرائيلية.

وفرضت الشرطة الدانماركية طوقا أمنيا واسعا حول المنطقة عقب الانفجارين، وقامت بتعزيز إجراءات الأمن بالقرب من السفارة الإسرائيلية، كما تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الجالية اليهودية في الدانمارك.

وصرح متحدث باسم الجالية اليهودية في الدانمارك أن مدرسة كارولينسكولين اليهودية، الواقعة بالقرب من السفارة الإسرائيلية، ستظل مغلقة اليوم الأربعاء كإجراء احترازي بسبب قربها من موقع الانفجارين، حسبما نقلته وكالة رويترز.

إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية

وأفادت الشرطة السويدية، أمس الثلاثاء، بأنها تحقق في إطلاق نار استهدف السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم إن الشرطة قد توصلت إلى نتائج بشأن إطلاق النار على السفارة، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل لأن التحقيق لا يزال مستمرا.

وادعت السلطات السويدية بأنها أحبطت "عدة هجمات مخططة مرتبطة بأجهزة الأمن الإيرانية"، وهو ما نفته إيران بشكل قاطع.

ووقعت عدة حوادث قرب السفارة الإسرائيلية في السويد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين 2023، حيث تم العثور على قنبلة يدوية في حرم السفارة في فبراير/شباط، وإطلاق نار خارج مبنى السفارة في مايو/أيار.