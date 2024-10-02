الرئيس الإيراني يصل الدوحة لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية.

وقد أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، في قصر لوسيل.

وأضافت أنهما سيبحثان "العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".