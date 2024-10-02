الدويري: هذه مميزات صاروخ "فتاح 1" الإيراني الذي ضرب إسرائيل

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن الصواريخ الفرط صوتية التي أطلقتها إيران على إسرائيل يصعب إسقاطها لأنها تمتلك خاصية تغيير المسار هروبا من الصواريخ المضادة.

وأضاف أن صاروخ "فتاح 1" تم الإعلان عنه عام 2023 وأنه بين 15 و19 ماخ ويصل مداه إلى 1400 كيلومتر وله رأس كروي قادر على المناروة.

وأوضح الدويري أن كفاءة مضادات الصواريخ تقل أمام هذا النوع من الصواريخ الدقيقة بسبب قدرته على المناورة وتغيير المسار، مشيرا إلى أن مجرد وصول الصاروخ لهدفة يمثل نجاحا حتى لو لم يحدث أضرارا.

وقصفت إيران مساء الثلاثاء، مناطق متعددة في إسرائيل بوابل غير مسبوق من الصواريخ. وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن أكثر من 200 صاروخ باليستي انطلقت من إيران خلال نصف ساعة على إسرائيل.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاف أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.