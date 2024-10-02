قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يزالون في قمة الجاهزية ويؤدون رسالتهم كما كانوا منذ بداية المعركة البرية قبل عام تقريبا.

وجاء حديث الدويري بعد بث الجزيرة مشاهد حصرية من المعارك بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في حي التنور شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبيّن الدويري للجزيرة أن مشاهد القسام وضرب الآليات الإسرائيلية بقذائف "الياسين 105" أتت بعد مرور 362 يوما من بدء الحرب الإسرائيلية وبعد أكثر من 5 أشهر منذ دخول رفح.

ووصف الخبير العسكري الفترة الحالية في قطاع غزة بعد إعادة انتشار قوات الاحتلال وإرسال فرق عسكرية إلى الجبهة الشمالية بأنها "الأصعب والأسوأ للمقاومة الفلسطينية".

وأرجع الدويري أسباب ذلك إلى "ارتكاب الاحتلال مجازر بنيران عن بعد وخارج مدى أسلحة المقاومة"، ووصف ما يحدث حاليا بـ"المعركة الخاسرة".

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد شهداء المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القطاع خلال 24 ساعة إلى 89 شهيدا.

وقال الخبير العسكري إن "أيدي المقاومة مكبلة لأن إمكانياتها الحالية تتيح لها خوض القتال من المسافة صفر"، وتوقع أن تبث القسام فيديوهات جديدة "إذا سنحت لها الفرصة خوض معركة من مسافة قريبة لا تتجاوز 100 متر".

وخلص إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بحالة هروب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ هرب من مدينة غزة إلى المخيمات الوسطى ثم إلى خان يونس وصولا إلى رفح".