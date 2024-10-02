الحوثيون يستهدفون بالصواريخ المجنحة مواقع عسكرية بعمق إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بـ 3 صواريخ مجنحة من طراز "قدس 5".

وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع اليوم إن "استمرار الدعم الأميركي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأميركية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار".

وأضاف سريع أن الجماعة "لن تتردد بعون الله تعالى في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان".

ولم يصدر أي إعلان من الجيش الإسرائيلي بعد بشأن إطلاق صواريخ من اليمن.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس5.

pic.twitter.com/WtN93luy02 — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 2, 2024

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أنها نفذت 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، استهدفت سفينتين إحداهما نفطية بريطانية تعرضت لإصابة بالغة، وهو ما اعترفت به وكالة أمن بحري بريطانية.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لتشمل السفن المرتبطة بـ"العدو" المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.