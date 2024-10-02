البحث عن 100 مهاجر قبالة سواحل جيبوتي بعد غرق قاربين

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن عمليات بحث جارية للعثور على أكثر من 100 مهاجر فقدوا قبالة سواحل جيبوتي، بعد أن أجبرهم المهربون على القفز في البحر. وذكرت المنظمة أنه تم استرداد ما لا يقل عن 45 جثة من الحادثة التي وقعت يوم أمس الثلاثاء.

ووقع الحادث المأساوي على متن قاربين يحملان نحو 310 مهاجرين مغادرين من اليمن إلى جيبوتي. وتمكن 99 شخصا فقط من السباحة إلى الشاطئ، في حين جرى انتشال 55 آخرين من البحر.

وأوضحت المنظمة أن المهربين أجبروا المهاجرين على النزول في عرض البحر قبالة ساحل أوبوك، مما أسفر عن مآس إنسانية، بما في ذلك وفاة أم مع طفلها الذي لم يتجاوز 4 أشهر.

ويغادر مئات الآلاف من الأشخاص سنويا من القرن الأفريقي بحثا عن آفاق اقتصادية أفضل في دول الخليج عبر ما يُعرف بالطريق الشرقي، الذي وصفته المنظمة الدولية للهجرة بأنه واحد من أكثر ممرات الهجرة ازدحاما وخطورة في العالم.

وتجري حاليا عمليات بحث وإنقاذ من قبل خفر السواحل الجيبوتي، حيث تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على المهاجرين المفقودين.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن الدعم مستمر لتقديم المساعدة للناجين وتقييم الوضع الراهن لمساعدة المهاجرين بشكل أفضل.