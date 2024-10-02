إيران حذرت أميركا من التدخل "بحماقة" بعد هجومها الصاروخي على إسرائيل

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة من التدخل بعد الهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران أمس على إسرائيل.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن عراقجي قوله "الآن يتحمل داعمو إسرائيل مسؤولية أكبر في وقف دعاة الحرب في تل أبيب بدلا من التدخل بحماقة".

وكان الحرس الثوري الإيراني نفذ هجوما صاروخيا بإطلاقه أكثر من 200 صاروخ باليستي على مواقع في إسرائيل مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف عراقجي أنه إذا ردت إسرائيل سيكون رد إيران أقوى، مشددا على أن طهران "مارست حقها في الدفاع عن النفس استنادا إلى المادة 51 من الميثاق، واستهدفت حصرا القواعد العسكرية والأمنية المسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة ولبنان".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن هذا الرد جاء بعد شهرين تقريبا من ضبط النفس من أجل توفير الإمكانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

العمليات انتهت

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية مساء أمس بيانا أعلنت فيه انتهاء هجماتها الصاروخية على إسرائيل، متوعدة برد قاس في حال ردت إسرائيل على هذه الهجمات الصاروخية.

وأوضح بيان الخارجية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشدد على مسؤولية الداعمين ومقدمي الأموال والأسلحة لكيان الاحتلال في وقف الأعمال المجنونة لقادة الكيان الصهيوني، وتحذر من دخول أي طرف ثالث"، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وهادفة لمنع استمرار التهديدات ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين من قبل إسرائيل.

وأكدت الخارجية أن إيران على استعداد تام لاتخاذ مزيد من التدابير الدفاعية من أجل حماية مصالحها المشروعة والدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان عسكري واستخدام غير قانوني للقوة، وأنها لن تتردد في هذا الصدد.