قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إن موت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار "يجب أن يكون نقطة تحول، وعلى الجميع اغتنام موته لإنهاء الحرب"، على حد تعبيرها.

هاريس التي ستخوض انتخابات الرئاسة الأميركية الشهر المقبل في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، قالت في الوقت نفسه إنها ستبذل قصارى جهدها بوصفها نائبة للرئيس من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مؤكدة أنها ما زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي الحل لتحقيق الاستقرار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وقالت هاريس إن هذا العام كان صعبا للغاية، نظرا لحجم الموت والدمار في غزة والخسائر المدنية والنزوح في لبنان، وموت السنوار يجب أن يكون نقطة تحول، وعلى الجميع اغتنام موته لإنهاء الحرب.

بايدن وكيربي

ولم تختلف تصريحات هاريس بشأن مقتل زعيم حركة حماس عن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث قال الخميس إن ذلك "يشكّل فرصة أمام إطلاق مسار للسلام في الشرق الأوسط"، على حد قوله.

كما اعتبر مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن مقتل السنوار يمثل نقطة تحول من أجل إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن حركة حماس أصبحت في موقف ضعيف، لكنها لا تزال فتاكة، على حد وصفه.

وأضاف كيربي أن البنية العسكرية لحماس تم تدميرها، لكن الحركة لا تزال موجودة في قطاع غزة وتمتلك بعض القدرات.