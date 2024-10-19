قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن إعدام المدنيين خارج نطاق القضاء جزء من ممارسات الاحتلال الممنهجة والواسعة النطاق التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضافت ألبانيز أن عمليات الإعدام التي تجري بحق الفلسطينيين ومن بينهم الأطفال، ليست حوادث معزولة على الإطلاق.

وقبل أسبوع، علّقت مقررة الأمم المتحدة على اعتداءات الاحتلال على شمال القطاع الفلسطيني، وقالت إن القوات الإسرائيلية ترتكب مذبحة أخرى في شمال قطاع غزة.

ووصفت ألبانيز ما يجري قائلة إن الفلسطينيين يُقتَلون في جباليا بقسوة وسادية بأسلحة ودعم غربي.

بيان الخبراء

وكانت فرانشيسكا ألبانيز واحدة من 40 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان، دعوا جميع دول العالم إلى ممارسة الضغط السياسي لإنهاء "الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والقمع والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وندد الخبراء، في بيان صدر الأربعاء الماضي، بـ"عدم تحرك" الدول، بعد أكثر من 50 يوما على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، القاضي بأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".

وقال الخبراء "إذا لم نتحرّك الآن، فإنّ كلّ بنية القانون الدولي وسيادة القانون في القضايا العالمية معرّضة للخطر".