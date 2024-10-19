فيديو.. قوة إسرائيلية متنكرة تختطف شابا فلسطينيا من مخيم جنين

رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة قيام قوة إسرائيلية خاصة باختطاف الشاب الفلسطيني محمد العمار من أحد شوارع مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت الكاميرا توقف سيارة مدنية من نوع سكودا إلى جانب الشاب الذي كان واقفا في أحد الشوارع، قبل أن تأتي سيارة أخرى "فان" ويشرع الراكبون بداخلها في الحديث معه.

وبينما العمار يتحدث مع المتواجدين داخل سيارة "الفان" إذ ترجل 4 أشخاص يرتدون ملابس مدنية من سيارة سكودا وحاصروه ثم نزل آخرون من سيارة "الفان"، وقاموا جميعا بالاعتداء عليه وطرحه أرضا قبل وضعه داخل السيارة.

في الوقت نفسه، كانت مجموعة أخرى تجلس في سيارة "ديميكس" متوقفة على رأس الشارع حتى تقطع عليه طريق الهرب على ما يبدو. وقد تحركت السيارات الثلاث في نفس الاتجاه بعد اختطاف العمار.

وكان نادي الأسير بجنين قد أكد أن القوة الإسرائيلية الخاصة تسللت بمركبة تحمل لوحة فلسطينية، واختطفت الشاب محمد صالح العمار أثناء تواجده قرب مستشفى جنين الحكومي وانسحبت على الفور.