فيدان: إسرائيل تحاول جر إيران إلى الحرب

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت إن "السلوك العدواني الإسرائيلي" يرغم إيران على "اتخاذ خطوات مشروعة" للرد، مشددا على أن "إسرائيل تحاول جر إيران إلى الحرب".

وأضاف فيدان -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول- أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يفتح باستمرار جبهات جديدة في المنطقة"، معتبرا أنه "لا ينبغي الاستهانة بخطر رؤية الحرب تمتد إلى المنطقة برمتها".

من جهته، استنكر وزير الخارجية الإيراني "جرائم الحرب" الإسرائيلية التي "لا تعرف حدودا"، مؤكدا أن "احتمال توسع الحرب في المنطقة ما زال جدّيا".

وأضاف "نريد خفض التوترات، ولكن كما قلنا مرات عدة، نحن مستعدون لكل السيناريوهات"، معتبرا أن المنطقة أصبحت "برميل بارود".

ورأى عراقجي أن "كل دول المنطقة" تتقاسم القلق نفسه بشأن "احتمال نشوب حرب شاملة"، مشددا على أن "هذا ما يبحث عنه النظام الصهيوني؛ يريد أن تنتشر الحرب على نطاق واسع".

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شارك أمس الجمعة في إسطنبول باجتماع "حول القوقاز" مع وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان، برعاية فيدان. واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوزراء لفترة وجيزة.