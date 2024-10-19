عراقجي يرد على بايدن بشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت إن أي أحد يعلم توقيت وكيفية مهاجمة إسرائيل لبلاده "سيحاسب"، وذلك ردا على تصريح للرئيس الأميركي جو بايدن قال فيه إنه يعلم كيفية وموعد الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران.

وأوضح عراقجي -عبر منصة إكس- أن "أي أحد يعلم أو يفهم كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران أو يوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة، من المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة".

وفي حديثه للصحفيين -في ختام زيارة لبرلين أمس الجمعة- قال بايدن إن لديه علما بخصوص كيفية وموعد رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران، مشيرا إلى أن هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة قد تنهي صراعهما لبعض الوقت، ووقف هذا التبادل المتكرر للضربات بينهما.

وكان إعلام إسرائيلي أوضح أن الجيش أعد خططا للرد على إيران، في ظل تأكيدات إسرائيلية متصاعدة أن الرد سيكون "قاتلا ومفاجئا" بعد أسبوعين من الهجوم الإيراني على إسرائيل.

كما ذكرت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية في وقت سابق، أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن إسرائيل حددت أهدافا في ردها المتوقع على الهجوم الإيراني الأخير، وسط توقعات أن "الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران اليهودية الحالية".

ويأتي ذلك بينما تترقب إيران هجوما إسرائيليا محتملا عليها، بعد هجومها على إسرائيل قبل نحو أسبوعين، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.