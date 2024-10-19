الإبادة مستمرة.. 30 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنازل بمخيم جباليا

أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 30 شهيدا وأكثر من 70 جريحا حصيلة القصف الإسرائيلي على منازل عند مفترق نصار بمخيم جباليا، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وبعد منتصف الليلة تحدث مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33، بينهم 21 امرأة بسبب القصف الإسرائيلي.

كما أكد المراسل ارتفاع عدد شهداء قصف تل الزعتر شمالي غزة إلى 30 شهيدا، منهم 20 طفلا وامرأة، إضافة إلى سقوط شهيدين وعدة إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر طبية للجزيرة سقوط 64 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الجمعة، 45 منهم في مخيم جباليا.

الجثث بالشوارع

وقال مدير مستشفى العودة للجزيرة إن وضع القطاع الصحي كارثي في ظل نقص المستلزمات الطبية، والوضع في شمال القطاع لا يوصف، حيث يتوقع ارتفاع عدد الشهداء خلال الساعات المقبلة بسبب نقص الإمكانات الطبية.

في الأثناء قال مسؤول في وزارة الصحة بغزة للجزيرة إن عددا من المدنيين قضوا جوعا وعطشا داخل منازل في جباليا بسبب الحصار المستمر، كما أن جثث عشرات الشهداء منتشرة في شوارع جباليا بفعل القصف المستمر.

وقال مصدر طبي للجزيرة إن الفرق الطبية بمستشفىي كمال عدوان والعودة، عاجزة عن التعامل مع الإصابات الكثيرة الناتجة عن قصف الاحتلال.