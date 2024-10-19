الإبادة مستمرة.. 30 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنازل بمخيم جباليا

أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 30 شهيدا وأكثر من 70 جريحا حصيلة القصف الإسرائيلي على منازل عند مفترق نصار بمخيم جباليا في وقت متأخر من مساء الجمعة.

كما أكد المراسل ارتفاع عدد شهداء قصف تل الزعتر شمالي غزة إلى 30 شهيدا، منهم 20 طفلا وامرأة، إضافة إلى سقوط شهيدين وعدة إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر طبية للجزيرة سقوط 64 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الجمعة، 45 منهم في مخيم جباليا.