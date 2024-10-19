إطلاق نار على فلسطيني صدم بمركبته سيارة شرطة إسرائيلية

أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاقه النار على فلسطيني صدم بمركبته سيارة شرطة عند مدخل مستوطنة عوفرا شمالي رام الله بالضفة الغربية، في حين قالت منصات فلسطينية إن منفذ الهجوم استشهد.

وقد نشرت مواقع عبرية ومنصات فلسطينية مشاهد قالت إنها توثق لحظة الهجوم وما سمته محاولة تنفيذ عملية دهس في نقطة للشرطة قرب المستوطنة.

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مصادر عبرية: استشهاد سائق المركبة والاحتلال يزعم عدم إصابة أي جنود إسرائيليين، قرب مستوطنة "عوفرا" شمال رام الله. pic.twitter.com/EdUv5H3IJL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 19, 2024

وكانت حادثة دهس بمنتصف الشهر الماضي أدت إلى مقتل إسرائيلي بشمال رام الله، وقال جيش الاحتلال حينذاك إن عملية دهس بشاحنة غاز يقودها فلسطيني وقعت بالقرب من مفترق "جفعات أساف" عند محطة للحافلات، مؤكدا إطلاق النار على المنفذ.

يأتي ذلك في ظل تصعيد الاحتلال عملياته العسكرية في مدن الضفة إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وذلك بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا.