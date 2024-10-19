شاهد.. شقة وكرسي استشهاد السنوار قبل الاشتباك وبعده

نشرت حسابات على منصة إنستغرام تعود إلى مالكي الشقة التي استشهد فيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار صورا وتدوينات عبرت عن فخر العائلة بهذا الشرف العظيم.

وقال ناشطون إن الشقة الواقعة في شارع ابن سينا بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تعود إلى عائلة أبو طه التي اضطرت لإخلائه جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل للعام الثاني على التوالي.

المنزل الذي استشهد داخله القائد يحيى السنوار!! صاحب المنزل يعلق: "فداك بيتي وروحي يا أبا ابراهيم".#يحيى_السنوار#طوفان‌_الأقصى#السنوار_شهيداً pic.twitter.com/vRhMua15ER — أبو عمر الفاروق (@hm_press2007) October 19, 2024

وأكد حساب على منصة إنستغرام يحمل اسم "غزة سويت" ويبدو أن صاحبه من عائلة أبو طه أن الشقة التي استشهد فيها السنوار تعود ملكيتها إليه.

ونشر الحساب صورتين للشقة في حلّتها العادية قبل الحرب وبعدها، وتظهر بوضوح الأريكة التي جلس عليها السنوار عندما صورته المسيّرة الإسرائيلية، ودوّن الحساب "بيتنا زاد شرفا وفخرا بأبي إبراهيم القائد المثابر"، مضيفا "نشكر الله أن نوّلنا هذا الشرف".

وقال الحساب "باسمي وباسم عائلة أبو طه كلنا فخر بأن أبا إبراهيم نال الشهادة في بيتنا، ها قد نلتها مقبلا غير مدبر".

وكتب على صورة أخرى مع سهم يظهر الأريكة "أطهر وأشرف كنبة وكرسي في العالم كله في بيتنا، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته أبا إبراهيم".

من جهته، قال محمد سامي أبو طه في تدوينة على إنستغرام إن السنوار "تحصن في منزل يعود لعائلتنا "أبو طه"، وارتقى فيه مجاهدا مدافعا حتى آخر نفس".

وقال أبو طه في تدوينته "يا فخرنا به وبكل من سار على هذا الدرب فداء للحق"، مضيفا "ولذلك الطريق تهون أرواحنا وبيوتنا وكل ما نملك".

وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أمس الجمعة رسميا عن استشهاد السنوار بعد اشتباك مع جيش الاحتلال في حي تل السلطان بمدينة رفح.